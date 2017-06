Waterschap komt met gedeeltelijk beregeningsverbod

Waterschap Hunze en Aa's stelt een gedeeltelijk beregeningsverbod in voor boeren in het Hondsruggebied, dat vanaf Haren via Glimmen/Borger naar Emmen loopt.





Droogte

Dit geldt ook voor het Hunze-gebied. Oorzaak is de droogte van de afgelopen dagen. Daardoor is het waterpeil in het gebied te laag. Ook kan er geen water naar toe gepompt worden.



Van verzoek naar verbod

Hunze en Aa's kondigde deze week al aan dat het tot een (gedeeltelijk) verbod zou kunnen komen. Tot donderdag gold alleen het verzoek aan boeren om niet meer overdag te beregenen.



Rest van provincie

Waterschap Noorderzijlvest laat weten niet aan een (gedeeltelijk) beregeningsverbod te denken. Ook ligt er geen verzoek bij boeren om minder te beregenen.



