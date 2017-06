Man verbrast erfenis van iemand anders; werkstraf

(Foto: Blackandwhitewallpaper | Justiceadvocacy)

Voor witwassen en vervalsing van papieren is een 31-jarige man uit Hoogezand veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur. De man heeft het geld van een erfenis, die hem niet was toebedeeld, opgemaakt.

De man kreeg in juni 2014 post van zijn overleden mede-bewoonster. Hij opende de envelop en zag een goed gevulde bankrekening. De man vervalste de handtekening en kocht dure goederen bij postorderbedrijven. Een deel van de spullen verkocht hij via internet. De zaak kwam aan het licht doordat een medewerker van een postorderbedrijf zag dat de naam en rekeningnummer niet met elkaar correspondeerden. Hij lichtte zijn baas in.



De dochter van de overleden vrouw deed uiteindelijk aangifte. Het geld van haar overleden moeder was voor haar bestemd. Het verdwenen bedrag van 13.000 euro moet de 31-jarige man terugbetalen.

Door: Marjan Buring Correctie melden