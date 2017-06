Klinische opname na diefstal fles drank

Een 36-jarige man uit Groningen wordt opgenomen in een veelplegerskliniek vanwege het stelen van een fles drank en het overtreden van een toegangsverbod.

De van oorsprong Somalische man had een toegangsverbod voor een supermarkt aan de Beren in Groningen. Toch ging hij daar naar binnen. De man verliet de zaak met een fles drank, maar betaalde niet. Hij werd buiten de zaak aangehouden.



Negen supermarkten

Negen supermarkten in de stad hebben de man inmiddels een toegangsverbod opgelegd. Hij gaf toe dat hij niet van plan was om voor de fles drank te betalen. Hij is verslaafd aan drank en had wat nodig, zei hij eerder tegen de rechters. De man is al vijf keer eerder en zonder succes opgenomen geweest in een afkickkliniek.



Eis overgenomen

De rechtbank heeft de eis van het Openbaar Ministerie overgenomen. De verplichte behandeling duurt twee jaar.

Door: Marjan Buring