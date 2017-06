Basisscholen in Oldambt krijgen Duitse juf

De groepen 5 en 6 van de basisscholen in de gemeente Oldambt krijgen het komend schooljaar een leerkracht Duits.

In de lessen komt een mix van beleven, kijken, luisteren, spreken en communiceren aan bod. Tijdens de lessen gaan leerlingen veel zelf doen en beleven hoe het is om Duits te leren. In april volgend jaar is er extra aandacht voor de 'Dag van de Duitse taal'.De gemeente laat weten dat kinderen die opgroeien in de grensstreek profijt hebben van het leren van hun buurtaal. Het vergroot hun wereld, neemt remmingen weg en ze leren over de taal en cultuur van hun buurland.In 2015 hebben vijf basisscholen in de gemeente meegedaan aan een proef Duits in groep 8. Die is goed bevallen.