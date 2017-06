Bekijk hier waar het nou écht heet is in Stad

Het Damsterdiep met het Nijestee-gebouw in het midden. (Foto: RUG)

Op een tropische dag als deze zoekt men in de stad Groningen vaak al heel snel naar verkoeling. Maar wat nou als je van hitte houdt en wil weten waar het écht heet is? Of juist die gebieden wil vermijden?





Bekijk dan deze video van de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen. In een 3D-versie van de stad kun je precies zien waar het heet is, of juist koeler dan gemiddeld.Niet geheel verrassend: op straat is het warmer dan in en rondom parken en water.

Door: RTV Noord Correctie melden