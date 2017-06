Personeel Vondelflat: 'We worden bedreigd met een langzame dood'

Personeel van de Vondelflat in Groningen wordt bedreigd vanwege de maaltijdrel tussen enkele bewoners en de directie.

Ons worden allerlei ziektes toegewenst Receptionistes Vondelflat

Receptionistes krijgen dagelijks dreigmails en dreigtelefoontjes binnen. Ook wordt personeel buiten opgewacht door buurtbewoners.'We worden met de dood bedreigd, een langzame dood', vertelt één van de receptionistes. 'Het zijn wildvreemde mensen. Ons worden allerlei ziektes toegewenst. Vanuit het hele land. En dan zo laf zijn om dit te doen zonder naam.'Zelfs per fax kwamen er boze berichten binnen. 'Vondelflat, geef de oudjes hun pizza en houdt gvd op met die nazipraktijken', staat te lezen. Personeel is ontdaan, zo meldt verslaggever Rob Mulder na een bezoek aan de flat.De receptionistes hebben naar eigen zeggen aangifte gedaan bij de politie. 'Maar ze kunnen er niet zoveel mee', zegt één van hen. De politie laat weten dat er geen officiële aangifte ligt.De Stichting Service Vondelflat overweegt enkele bewoners voor de rechter te slepen, omdat zij hun maaltijden kopen bij een andere cateraar dan waarmee de stichting een overeenkomst heeft.De rel is inmiddels doorgedrongen tot politiek Den Haag. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid bemiddelt in de voedselstrijd.'Ik hoop dat dit conflict snel uit de wereld gaat en dit snel over is. Zodat we weer met de Vondelflat bezig kunnen zijn, zoals het altijd geweest is: de leuke dingen.'