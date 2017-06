Delfzijl houdt vast aan Windroos-locatie voor schoolcampus

De beoogde plek voor de nieuwe schoolcampus in Delfzijl West blijft bij CBS de Windroos. Dat laat de gemeente weten na vragen hierover vanuit de raad.

Omwonenden en ouders van De Windroos maken zich zorgen over de komst van Campus-West, waar vijfhonderd leerlingen op komen. Volgens hen is het op sommige momenten nu al druk in de wijk, laat staan als de campus erbij komt.Omwonenden zamelden handtekeningen in om de gemeente op andere gedachten te brengen. Ze zien de campus liever op de plek van de voormalige lts, even verderop.De gemeente ziet geen heil in dat idee. Uit recent onderzoek bleek dat de lts-locatie juist slechter scoorde als het gaat om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid, laat wethouder Jan Menninga weten in antwoord op vragen van de Seniorenpartij.Om de veiligheid op de zogenoemde 'piekmomenten' (het halen en brengen van kinderen) te vergroten, wil de gemeente een omgevings- en verkeerscommissie in het leven roepen. Daarbij praten omwonenden, verkeersdeskundigen, de school en Veilig Verkeer Nederland over de inrichting van de omgeving. De gemeente doet dit bij elke nieuwbouwschool.Enkele oplossingen zijn volgens de gemeente extra parkeergelegenheid, 'zoen- en zoefstroken', het scheiden van snel- en langzaam verkeer en het verbeteren van het gedrag van ouders.In de campus komen OBS 't Tasveld, OBS Jan Ligthart, OBS 't Zigt, CBS De Zaaier en katholieke basisschool Sterre van der Zee. Het wordt een bevingsbestendig gebouw. Het gebouw van De Windroos, waar ruim 140 leerlingen op zitten, wordt versterkt.