Verdachten fatale drugsdeal Foxhol blijven vast zitten

De twee mannen van 26 en 23 jaar uit Stadskanaal die in januari betrokken waren bij de fatale drugsdeal in Foxhol, blijven voorlopig achter slot en grendel. Bij de drugsdeal werd geschoten en verloor de 29-jarige Dennis Bruns het leven.

Het duo wordt verdacht van diefstal met geweld en bezit van een halve kilo cocaïne. Naast deze mannen uit Stadskanaal zaten ook nog twee mannen van 33 jaar uit Hoogezand voor deze zaak vast.Een van de twee is onlangs vrijgelaten. De schutter zit nog vast. Hij zegt dat hij schoot uit zelfverdediging. Om te achterhalen wat er precies is gebeurd, wordt een reconstructie gehouden.De Knoalsters reisden op 13 januari samen met Bruns af naar Foxhol om een halve kilo cocaïne in te slaan. Ze wilden betalen met nepgeld. Hierop zat een vingerafdruk van de 23-jarige verdachte. Die begon na maanden stilzwijgen onlangs te praten. Van hem moeten nog diverse rapporten worden aangeleverd. Zijn 26-jarige plaatsgenoot heeft inmiddels bekend. Met de schietpartij hebben ze verder niets te maken.De reconstructie wordt op 7 september gehouden. De inhoudelijke behandeling van de twee mannen uit Stadskanaal over de mislukte coke-deal staat gepland op 4 september. De advocaten stelden de rechters voor deze mannen in afwachting van hun proces op vrije voeten te stellen. De rechters gingen hier niet in mee, daarvoor is de zaak te ernstig.