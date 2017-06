Noord Vandaag: 'Het is een enorme toestand'

(Foto: RTV Noord)

De gemoederen rond de maaltijdrel in de Vondelflat in de stad Groningen lopen hoog op. De receptionistes van het verzorgingstehuis krijgen allerlei verwensingen en bedreigingen over zich heen. Per telefoon, per mail en zelfs per fax.





Hateboer werkt aan de toekomst

Het eerste half jaar bij Atalanta Bergamo zit erop voor voetballer Hans Hateboer. Om topfit te zijn voor het komende seizoen, traint hij in de sportschool in Veendam.



Eenzaam

John Tiel uit Wagenborgen voelde zich eenzaam en plaatste een oproepje op Facebook. En daar werd massaal op gereageerd.



Eetspel

Voor kinderen met kanker die problemen hebben met eten, is een spel ontwikkeld om ze te helpen: De reis van 5. Hoe het werkt, zie je in Noord Vandaag.



Verder in Noord Vandaag:

- Boer Gommer uit Zevenhuizen heeft ruim 2600 liter melk laten weglopen. Maar waarom?

- In Blauwestad is begonnen met de bouw van 36 woningen

- Voor de campagne 'Fiets veilig, blijf offline' werden flesjes water uitgedeeld



