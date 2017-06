Twee jaar cel geëist tegen berover Duitse toerist in Stad

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 23-jarige Stadjer twee jaar cel geëist. De man heeft volgens de officier van justitie in de nieuwjaarsnacht een Duitse toerist beroofd.

Dat gebeurde in de Folkingestraat in Groningen. Het slachtoffer moest onder bedreiging van een mes zijn portemonnee met daarin 300 euro afgeven en werd gedwongen meer geld te pinnen. De eerste pintransactie van 1000 euro mislukte, maar de tweede poging leverde 50 euro op. Het lukte de verdachte om nog 750 euro van de rekening te plukken, tot de opnamelimiet was bereikt.



Herkend op camerabeelden

Het slachtoffer deed nog dezelfde nacht aangifte. Op basis van camerabeelden werd de Stadjer aangehouden. De agenten vonden een mes en ook een geldbedrag bij de man.



Volgens de officier vertoont hij sterke gelijkenis met de man die op de camerabeelden staat. De Groninger ontkent stellig.



De Stadjer heeft nog een eerdere voorwaardelijke straf van 244 dagen open staan. Die moet hij ook uitzitten, vindt de officier.



Eerder veroordeeld voor straatroof

Twee jaar geleden is de man veroordeeld voor een straatroof op een Italiaanse toerist in Stad. Het strafblad van de man bestaat uit meer van dergelijke delicten.



Het slachtoffer hield geestelijke problemen over aan de beroving. De officier vraagt voor hem 3600 euro aan schadevergoeding.



Uitspraak is over twee weken.

