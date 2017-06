Bliksem treft woning in Ulrum (update)

(Foto: De Vries Media)

In een woning aan de Fuik in Ulrum is donderdag aan het eind van de middag de bliksem ingeslagen.





De schade aan het huis lijkt aanzienlijk.



De brandweer heeft de uitslaande brand geblust.

Door: RTV Noord