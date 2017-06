Psychische patiënt overlijdt na betrokkenheid politie: Rijksrecherche ingeschakeld

In een zorginstelling in de stad Groningen is donderdag in de vroege ochtend een man overleden. Hij kreeg een hartstilstand nadat de politie bijsprong om hem medicatie toe te dienen.

De politie werd ingeschakeld omdat hij zich agressief gedroeg. Hij kampte met psychische problemen. Na de hulp van de politie kon de medicatie worden toegediend. Daaropvolgend viel zijn hartslag weg, is hij gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de man uiteindelijk overleden.



Om uit te zoeken wat er is gebeurd, is de Rijksrecherche ingeschakeld. Dat is vanwege de betrokkenheid van politieagenten. In welke zorginstelling dit is gebeurd, wil Manon Hoiting van het Openbaar Ministerie niet zeggen: 'Vrijdag wordt er sectie op het lichaam verricht. Dan komt Justitie mogelijk met meer details naar buiten.'

