Hateboer is tevreden over start in Italië: 'Ik heb me laten zien'

Hans Hateboer is tevreden over zijn eerste half jaar in Italië. Hij vertrok in januari van FC Groningen naar Atalanta Bergamo: 'Ik zou een half jaar acclimatiseren, maar ik heb me kunnen laten zien en ze zijn tevreden.'

Dat zegt hij in de sportschool van Angelo Cijntje, clublegende van BV Veendam. Het is zomerstop en de verdediger is voor even terug in zijn geliefde Groningen. De 23-jarige Beertster maakt van de gelegenheid gebruik om een paar keer per week zijn conditie op peil te houden.Na het uurtje sporten op donderdag blikt hij terug op zijn start in Italië. Atalanta Bergamo eindigde als vierde. Een clubrecord, want de club speelt over het algemeen in de middenmoot. Voor het eerst sinds 1990 gaat de club Europees voetbal spelen.Voor de club is dat geweldig, maar de verdediger heeft ook een aantal persoonlijke hoogtepunten.'Toen we uit wonnen van Napoli kwamen we terug op het vliegveld in Bergamo. Het was een gekkenhuis, vuurwerk, 3.000 man. En mijn debuut uiteraard (tegen Pescara, red.), het was toch lekker om belangrijk te zijn met een assist.''Daarnaast de twee basisplaatsen tegen AS Roma en Juventus. Als je kijkt tegen wat voor spelers je speelt... Vooral Juventus is een hoogtepunt. Ik stond ook nog eens op een positie waar ik nooit sta: als aanvaller. Maar ze waren erg tevreden, en ik zelf ook.'Met het oog op volgend seizoen kan het wel eens positief zijn dat ploeggenoot en concurrent Andrea Conti waarschijnlijk een miljoenentransfer naar AC Milan maakt.Hateboer kijkt dan ook vol zelfvertrouwen naar het volgend seizoen: 'Ik ben klaar voor een basisplaats. Ik heb laten zien dat ik het niveau aankan en dat ik mijn steentje kan bijdragen. Ik ben hier niet alleen om te genieten van het leven en het weer. Ik wil zeker een basisplaats veroveren. Daar hebben ze me ook voor gehaald.'