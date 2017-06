'Piraterij' voorkomt eetproblemen bij kinderen met kanker

(Foto: RTV Noord/Beppie van der Sluis)

Eten als een piraat. Vanaf nu kan het met 'De reis van vijf'. Een spel dat is ontwikkeld door onderzoekers in het UMCG voor kinderen met kanker die eetproblemen hebben.

Misselijkheid door chemokuren

Jolanda Dijkstra weet als geen ander hoe het is als je kind niet wil eten. Haar zoontje Boaz van zes heeft leukemie. Hij heeft vaak last van misselijkheid tijdens zijn chemokuren. Inmiddels gaat het beter met hem en zijn ze in de afrondende fase van de behandeling. Maar dat is wel eens anders geweest.



'Erg om je zoontje zo te zien'

'Boaz woog nog maar negentien kilo toen hij vijf was. Het is erg om je zoontje zo te zien', vertelt Jolanda. Van de diëtiste krijgen ze tips om het eten voor Boaz makkelijker te maken. Ook mogen ze als een van de eersten het piratenspel testen.



Piraterij

Tijdens het spel krijgen kinderen opdrachten alsof ze een piraat zijn. Zo moeten ze bijvoorbeeld van een komkommer een cactus maken met satéprikkers en fruit, zodat de boeven het eten niet van hun boot stelen.



Experimenteren met eten

Zo'n dertig tot veertig procent van de kinderen met kanker heeft eetproblemen, vertelt Aeltsje Brinksma. Ze heeft het spel mede bedacht. In 2014 promoveert ze op de gevolgen van een slechte voeding bij kinderen met kanker.



Het spel is niet gericht op het moeten eten. Dit zou vanzelf moeten gaan. 'Je ziet juist dat kinderen tijdens het spelen van het spel bijvoorbeeld een druifje in hun mond stoppen. Op die manier daag je kinderen uit om dingen te proberen', vertelt Brinksma.



Vijftig euro

Het spel is te koop voor vijftig euro. 'Maar voor de gezinnen waarvan wij denken dat het nodig is voor de behandeling van hun kind, geven we het spel cadeau vanuit het kinderziekenhuis', zegt Brinksma.



'Het was een uitdaging om te doen en dat het een spel is maakt het voor Boaz ook aantrekkelijk', zegt Jolanda over het spel. 'Hij is nieuwsgieriger geworden om dingen te proeven.'

Door: Beppie van der Sluis Correctie melden