Bouw 36 woningen Havenkwartier gestart

De bouw van 36 woningen in het Havenkwartier in Blauwestad is donderdag officieel begonnen. De aanstaande bewoners hebben de eerste steen van hun nieuwe huis in de muur gemetseld.

Volgens Johan Koopmans, directeur van het projectbureau Blauwestad, heeft de ontwikkeling van het Havenkwartier een positief effect op de rest van Blauwestad. 'Want dit is het centrum van Blauwestad', zegt hij.De ontwikkeling van het Havenkwartier had wel wat voeten in de aarde. Projectontwikkelaar Geveke was liever eerder begonnen. Maar de provincie lag in de clinch met de regio Oost-Groningen, omdat de huizen in het Havenkwartier in een lagere prijsklasse zitten dat andere huizen in Blauwestad.'We hebben een aantal probleempjes moeten overwinnen', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). 'Maar die bestuurlijke hobbels hebben we genomen met elkaar. En nu zie ik overal kranen en bouwactiviteit. Daar ben ik blij mee.'Naar verwachting zijn de woningen in het Havenkwartier voor het eind van het jaar klaar. Dan kunnen de bewoners kerst in hun nieuwe huis vieren.