Brand door bliksem in Ulrum is geblust

(Foto: Gera Tuma) (Foto: De Vries Media)

De brand in een huis aan de Fuik in Ulrum is geblust. De brand ontstond door een blikseminslag.









Lees ook: Bliksem treft woning in Ulrum (update) De bliksem sloeg in op de schoorsteen van het huis. Het voer woedde onder meer beneden. De rook kwam uit meerdere ramen. Volgens de brandweer was de schade aanzienlijk. Het is onbekend hoe groot de schade is in euro's.

Door: RTV Noord