Graafmachine zit vast in drijfzand en verdwijnt in golven (update)

(Foto: FPS / Richard Degenhart) (Foto: FPS / Richard Degenhart) om 19.30 is er geen redden meer aan. (Foto: FPS / Richard Degenhart)

Een graafmachine is donderdagmiddag vast komen te zitten in het drijfzand bij Delfzijl. Hij werd gebruikt voor de aanleg van een broedvogeleiland. In de loop van de avond bleek dat hij niet meer te redden is.

Zowel de graafmachine als een bulldozer kwamen vast te zitten in het slib. Die laatste kon Rijkswaterstaat redeljik snel uitgraven. De graafmachine zakte tijdens de reddingsoperatie alleen maar dieper weg.



Er werd geprobeerd om de graafmachine uit te graven voor hoogwater. Dat is rond acht uur. Om half acht zat het voertuig er zo diep in, dat hij niet meer te redden is.

Door: RTV Noord