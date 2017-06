Staatssecretaris over Vondelflatrel: 'Rechtszaak om maaltijd gaat veel te ver'

'Het gaat veel te ver om ouderen voor het gerecht te dagen om een maaltijd', meldt staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij reageert op de rel rond het eten in de Vondelflat in de stad Groningen.

De Stichting Service Vondelflat sleept twee bewoners voor de rechter die zich niet houden aan het maaltijdencontract. Zij vinden de maaltijden in de flat zo vies, dat ze een ander cateringbedrijf in de arm hebben genomen. Dat pikt het bestuur van de Vondelflat niet.'Ik snap best dat er afspraken gelden in een serviceflat. Maar als er onenigheid is, moet je daar samen in goed overleg uit zien te komen. Zonder gang naar de rechter.'Van Rijn roept op het hoofd koel te houden. Hij heeft gesproken met betrokkenen en wethouder Ton Schroor. Die zal binnenkort kijken of er een oplossing mogelijk is zonder een gang naar de rechter.