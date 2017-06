100% Groningen wil burgers Stad via WhatsApp bij de politiek betrekken

De politiek dichter bij de inwoners van de gemeente Groningen brengen door middel van WhatsApp. Dat is wat de lokale partij 100% Groningen wil.

Fractievoorzitter Marjet Woldhuis van de eenkoppige fractie van de partij in de gemeenteraad in Stad wil met het openen van een speciaal WhatsApp-nummer de politiek 'toegankelijker maken'. Veel mensen zien politiek volgens haar als een ver-van-mijn-bed-show.'Terwijl de politiek al begint als je uit je deur stapt en ziet dat de straat er netjes bij ligt, maar dat die defecte afvalcontainer wel veel zwerfvuil aantrekt.'Dat kan nu gemeld worden door 'Groningen AAN' te appen naar nummer 06-33030330. De partij benadrukt dat het zorgvuldig omgaat met de gemelde informatie en dat die verder met niemand gedeeld wordt.'Als je wilt dat mensen weer interesse krijgen in politiek moet je de lijntjes zo kort mogelijk houden. Dat doen we met deze app.'