Door brand verwoeste Welkoop gaat verder op een tijdelijke locatie

Tuinwinkel Welkoop in Hoogezand pakt in een tijdelijk onderkomen de draad weer op na de verwoestende brand eerder deze maand, die het bedrijf volledig in de as legde. Het nieuwe pand staat aan de Houtmanstraat, tegenover de afgebrande zaak.

Bij de brand op zaterdag 9 juni werd het hele pand van Welkoop in de as gelegd, net als meubelbedrijf Teakea. Ook achttien huisdieren kwamen om.'Het pand is iets kleiner dan wat we hadden, maar alles past er wel in', zegt directeur Bert Bargboer. 'Er komt nogal wat bij kijken voor we open kunnen. Er moeten nieuwe stellingen gemaakt worden, kassa's geïnstalleerd.'Het pand waar Welkoop naartoe verhuist, werd gebruikt voor de opslag van boten. 'Maar die liggen nu in het water, zodoende kunnen we er in.'Volgens Bargboer is het personeel blij dat het weer aan de slag kan. 'En we krijgen hulp van personeel van omliggende winkels, bij het inruimen van de zaak.'Het is nog niet duidelijk hoe lang het bedrijf aan de Houtmanstraat kan blijven.