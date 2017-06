Gedateerde huizen verkopen met een virtuele make-over

(Foto: Virtuprove)

Schrootjes, schoon metselwerk en granieten aanrechtbladen: in de vorige eeuw was het een tijdlang 'in' maar anno nu wil niemand het meer.

Gedateerd

Het is daarom lastig om gedateerde woningen te verkopen. Het is voor de meeste mensen moeilijk om die oude elementen te negeren en te zien welke nieuwe mogelijkheden een huis biedt.



Oppimpen

Een groepje Groningers begon daarom het bedrijf Virtuprove, dat woningen virtueel oppimpt en verkoopt. Oude huizen worden ingemeten en in de computer bewerkt tot moderne woningen.



Transformatie

Op een computerscherm kun je zien hoe een stoffige oude huiskamer met bloemetjesbehang transformeert tot een superstrakke ruimte met kookeiland waar een beetje hipster zich niet voor zal schamen. Ook de indeling van een huis kan worden veranderd. Het is mogelijk om zelf via een touchscreen door zo'n 'vernieuwbouwd' huis te lopen.



Goede prijs

De op te pimpen woningen worden verkocht voor de prijs inclusief vernieuwbouw, waarna Virtuprove ervoor zorgt dat het huis onder handen wordt genomen. De verkoper van het huis krijgt er een prijs voor die hij zonder de virtuele verbouwing waarschijnlijk niet had gekregen. Bovendien hoeft hij geen aparte makelaar in te schakelen, stelt Virtuprove.



Het Groninger bedrijf zegt de eerste te zijn die woningen op deze manier aan de man brengt.

Door: Steven Radersma Correctie melden