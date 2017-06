'De man op de ambulance' krijgt zijn eigen boek in handen

'Ik zal weer lopen, ik zal weer goed praten.' Het zijn woorden die ambulancebroeder Piet Stuive uit Kleine Huisjes schrijft in zijn boek 'Spoed en tegenspoed', dat donderdagavond gepresenteerd werd.

Als hulpverlener maakt hij een zware tijd mee na een ernstig ongeluk. Zijn ervaringen heeft hij in het boek op papier gezet.Het ongeluk gebeurde in 2011, tijdens een spoedklus. De ambulance waarmee hij onderweg was botste tegen een paal van de benzinepomp bij Wehe-den Hoorn. Stuive raakt zwaargewond. Hij kan niet meer lopen en goed praten. Na een tijd van vechten krabbelt hij er weer bovenop. Hij gaat met vervroegd pensioen.Op een steenworp afstand van de plek waar het gebeurde presenteert Stuive zijn boek. In de brandweerkazerne in Wehe-den Hoorn.Oud-collega's, vrienden en familie. Allemaal kijken ze met trots naar Stuive als hij het woord neemt. 'Ik draag dit boek op aan alle collega-hulpverleners die zich inzetten voor de medemens in nood', vertelt hij. 'We zijn niet alleen maar een kostenpost.'Stuive heeft zijn levenservaringen van zich af kunnen schrijven en hoopt dat de lezers meer respect krijgen voor het werk van de hulpverleners.Het eerste exemplaar geeft hij aan zijn redder in nood: Frieda Nienhuis uit Zoutkamp. Zij was bij de benzinepomp aan het werk. 'Zij heeft ervoor gezorgd dat ik weer kon ademen door mijn luchtwegen vrij te maken', vertelt Stuive.'Ik ben enorm trots op Piet en hoop dat dit een afsluiting voor hem is', zegt Nienhuis. Ze is blij voor Stuive en vindt het een eer het eerste boek in ontvangst te nemen.Zelf heeft ze ook een hoofdstuk in het boek geschreven. Daarin omschrijft ze dat ze het ene moment nog Sinterklaascadeautjes aan het verkopen is. Chocoladeletters, snoep, condooms en wat al niet. En dan ziet ze ineens de ambulance op zich afkomen en moet ze in actie komen. Zelf wil ze op zo'n avond als deze niet te veel meer aan het ongeluk denken: 'Wie goan gewoon deur.'Ook de gemeente De Marne was aanwezig. 'We hebben heel veel waardering voor jou dat je dit opgeschreven hebt', vertelt burgemeester Koos Wiersma.Stuive benadrukt dat het hem niet om de centen te doen is. 'Ik hoop een goede inkijk te geven in het leven van een hulpverlener'. Van de opbrengst van het boek hoopt hij met zijn 'engelen op aarde', zijn vrouw en kinderen een weekje weg te kunnen. 'Zij hebben mij er doorheen gesleept'.