Verbouwing dorpshuis De Meet kost twee ton extra

(Foto: Google Street View)

De verbouwing aan dorpshuis De Meet in Bellingwolde kost 200.000 euro meer dan vooraf was verwacht. Volgens wethouder Bart Huizing komt het door de economische groei: aannemers vragen daarom meer voor hun diensten.

Bijna een miljoen

Eind 2016 is een begroting gemaakt, die is goedgekeurd door de gemeenteraad. Destijds heeft de wethouder 780.000 euro vrijgemaakt voor de verbouwing. Dit noemde hij destijds een 'realistische schatting'. Nu gaat de verbouwing dus opeens bijna een miljoen euro kosten.



Die extra kosten zijn een domper, maar toch goed te verklaren volgens de wethouder. 'Uit de aanbestedingsprocedure blijkt dat de prijzen gigantisch zijn gestegen. Dit gebeurt overigens ook bij soortgelijke projecten in andere gemeenten: het komt door de economische groei. Daardoor vragen aannemers meer voor hun diensten.'



Verbouwing gaat door

De wethouder heeft nog overwogen de verbouwing te versoberen. 'Maar dan zouden we kwaliteit moeten inleveren, en dat wilden we niet. We vinden dit het juiste moment om het dorpshuis de kwaliteitsimpuls te geven die het nodig heeft. Als we dit niet doen, krijgen we over een aantal jaren echt spijt.'



Tijdens de verbouwing wordt onder andere de bibliotheek gemoderniseerd. Ook komt er een jeugdsoos in het vernieuwde dorpshuis. In een eerder stadium is het consultatiebureau er al gevestigd.



Multifunctioneel centrum

De Meet is een multifunctioneel centrum in Bellingwolde. Het bestaat uit onder andere een sporthal, een bibliotheek en een consultatiebureau. Door de verbouwing wordt De Meet echt een centrale plek in het dorp en krijgt het dorpshuis een goede uitstraling, aldus wethouder Huizing. Medio november moet de verbouwing zijn afgerond.

Door: Marten Nauta