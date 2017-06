'Een begraafplaats moet geen dode plek worden'

Nieuwe drainage, meer verharde paden en het aanleggen van een natuurbegraafplaats. Dat zijn enkele maatregelen die worden genomen om de begraafplaatsen in de gemeente Eemsmond te verbeteren. De gemeenteraad ging donderdagavond unaniem akkoord met het plan, maar had nog wel wat kritische noten.

In de winter een straatje vegen schijnt al een probleem te zijn Harry Woltjer - raadslid

Zo wil het college vrijwilligers inschakelen om mee te helpen met het onderhoud op openbare begraafplaatsen. Verschillende partijen zetten daar vraagtekens bij.'Je kunt niet zomaar een blik vrijwiligers opentrekken', zei Gemeentebelangen-raadslid Eltjo Dijkhuis. 'Mensen zijn niet meer bereid vrijwilligerserk te doen. In de winter een straatje vegen schijnt al een probleem te zijn', constateert Harry Woltjer van de ChristenUnie.Door de inzet van vrijwilligers hoopt de gemeente Eemsmond geld te besparen op de jaarlijkse onderhoudkosten. Volgens wethouder Harald Bouman hebben de eerste vrijwilligers zich al gemeld. 'In Roodeschool hebben mensen al gezegd hun handen uit de mouwen te willen steken. Ik denk dat er op andere plekken ook mensen zijn die een bijdrage willen leveren.'Het gemeentebestuur wil niet al het onderhoud laten doen door vrijwilligers. 'De basis doen we met eigen personeel. Vrijwilligers willen we specifieke taken geven', zegt de wethouder.Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad waren positief over de plannen om de begraafplaatsen te voorzien van verharde paden in plaats van schelpenpaadjes. Ook de aanleg van een natuurbegraafplaats in Eppenhuizen juichen partijen toe. Dijkhuis vroeg nog wel of de gemeente zelf grafstenen kan renoveren die de afgelopen jaren vervallen zijn.'De begraafplaats moet geen dode plek worden. Als graven helemaal kapot zijn, kun je ze als gemeente best herstellen', aldus het Gemeentebelangen-raadslid.Uit onderzoek van de gemeente blijkt nog wel dat de begraafplaats in Uithuizermeeden naar verwachting over tien jaar vol ligt. Het gemeentebestuur gaat kijken of de begraafplaats uitgebreid kan worden. Het ruimen van oude graven wordt als een van de laatste opties gezien, als andere oplossingen niet haalbaar zijn.