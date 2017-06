Groningers opgepakt voor hotelbrand Almelo

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

De politie heeft twee Groningers aangehouden wegens betrokkenheid bij een hotelbrand in Almelo. Het gaat om een twintigjarige man uit Hoogezand en een 22-jarige man uit Scheemda.

Hotel ontruimd

Ongeveer vierhonderd mensen moesten donderdagavond hotel Preston Palace verlaten nadat in het uitgaansgedeelte brand was uitgebroken. Eén hotelgast raakte gewond en is met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis, een andere gast kreeg het advies langs de huisartsenpost te gaan.



De brand in het hotel aan de Laan van Iserlohn brak rond 22.00 uur uit. De brandweer was snel aanwezig en had het vuur niet veel later onder controle.



Almeloër verzette zich

Behalve de Groningers arresteerde de politie ook nog een 56-jarige man uit Almelo omdat hij weigerde te vertrekken. Hij verzette zich bij zijn aanhouding en probeerde een wapen van een van de agenten te pakken.

