FC Groningen wint slag om Ritsu Doan

De Japanse middenvelder Ritsu Doan komt op huurbasis naar FC Groningen. Dat meldt algemeen directeur Hans Nijland. Doan is 19 jaar en speelt sinds 2015 voor de Japanse club Gamba Osaka.

Doan wordt voor een jaar gehuurd, met de optie tot koop. Doan wordt volgende week donderdag medisch gekeurd. Vervolgens wordt hij gepresenteerd in het Noord Lease Stadion. Het is de eerste Japanner in dienst van FC Groningen.Doan flirt al langer met Nederland. Vorige maand nog was er sprake van dat hij naar Ajax zou komen, en een jaar geleden toonde PSV belangstelling. Ritsu Doan, international van Japan Onder-20 scoorde drie keer tijdens het WK Onder-20.