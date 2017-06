Twee mannen zwaargewond bij bedrijfsongeval (update)

(Foto: Ginopress)

Aan de Handelskade Oost in Delfzijl zijn vrijdagochtend twee mannen zwaargewond geraakt bij een bedrijfsongeval. Beide zijn naar het ziekenhuis gebracht.



Toedracht is onbekend

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Vermoedelijk is er een overslagtrechter omgevallen.



De arbeidsinspectie gaat onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.

Door: RTV Noord Correctie melden