Meubelconcern sleept vintage-ondernemer voor de rechter

Het meubelconcern Loods 5 daagt het Groninger vintagebedrijf Loods G voor de rechter wegens inbreuk op merk- en handelsnaam. Beide bedrijven probeerden afgelopen week tot een schikking te komen, maar tevergeefs.

Ik zit in Groningen en ik blijf in Groningen Herman Nieman - Loods G

Loods G(roningen) is gevestigd aan het Sontplein in de stad Groningen. Daar heeft eigenaar Herman Nieman een loods volstaan met vintage-spullen. De spullen heeft hij in de afgelopen 30 jaar bij elkaar verzameld. Loods G is sinds 2015 actief.Loods 5 heeft 3 vestigingen verdeeld over Zaandam, Sliedrecht en Amersfoort.Loods 5 wil niet reageren op de kwestie zolang er door de rechter geen uitspraak is gedaan. Stadjer Nieman snapt niet waarom het meubelconcern de rechter heeft opgezocht. 'Ik heb niet de ambitie om een vergelijkbaar meubelconcern van mijn bedrijf te maken. Ik zit in Groningen en blijf in Groningen.'Als het aan de 'vintage-boer' ligt, was het helemaal niet tot een gang naar de rechter gekomen. Hij heeft meerdere voorstellen gedaan om tot een schikking te komen. Zo was hij bereid om het logo enigszins aan te passen.De naam van het bedrijf wilde hij niet wijzigen. 'Loods 5 heeft de afgelopen dagen voor mij onacceptabele voorstellen gedaan. Ik kon daar niet mee akkoord gaan.'Naamswijziging is voor Nieman onacceptabel. 'Als dat gebeurt dan gaat er iets veranderen. Ik weet niet wat, heb ook nog geen plan B. Bij naamsverandering gaat een deel van dit bedrijf dood.'In elk geval staat voor hem als een paal boven water dat het concern van Loods G af wil. 'Blijkbaar word ik als een serieuze concurrent gezien die ze liever kwijt dan rijk zijn.'Toch denkt de stadjer sterk staat in de zaak. 'Er zijn nog zoveel meer bedrijven met het woord Loods in de naam. Ik heb contact gezocht met een aantal van die bedrijven, die hebben geen dagvaarding ontvangen', besluit Herman Nieman.