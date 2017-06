Bouwplannen worden aangepast, synagoge Stad behoudt zijn lichtinval

De synagoge in de Folkingestraat in Stad hoeft niet langer te vrezen voor het verliezen van de karakteristieke lichtinval. De plannen voor het appartementencomplex dat er tegenover komt, worden aangepast om dat voor elkaar te krijgen.

Dat is de uitkomst van overleg tussen het bestuur van de synagoge, de winkeliersvereniging, de gemeente Groningen en pandjesbaas Wim Bulten, die het complex bouwt. Het appartementencomplex wordt lager dan gepland. Ook de bouwstijl wordt zo aangepast dat het pand beter in de stijl van de straat past.Een woordvoerder van de gemeente Groningen laat weten dat de plannen voorlopig 'on hold' staan. 'Zodra we eruit zijn, wordt het vergunningstraject weer opgepakt. We zijn blij dat er een goed gesprek op gang is gekomen.'De plannen veroorzaakten veel commotie . 'Mijn angst is dat het beeld van de Folkingestraat verpest wordt', zei vrijwilliger Frederik Boersma van de synagoge begin mei.