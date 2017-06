Juweliersechtpaar Oosterhof gehoord door rechter

De failliete juwelier Henk Oosterhof en zijn vrouw worden begin juli gehoord door de curator en de rechter-commissaris. Dat gebeurt op de rechtbank in Groningen.

Het echtpaar uit Stadskanaal wordt verdacht van faillissementsfraude.'Ik wil weten waar de spullen zijn gebleven die aan de boedel zijn onttrokken', aldus curator Jan Hein Mastenbroek. 'Wat is er bijvoorbeeld met de opbrengst van hun huis in Spanje gebeurd en waar is de waardevolle klokkenverzameling gebleven.'In het kader van een strafrechtelijk onderzoek wordt het echtpaar in juli ook nog gehoord door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD). De FIOD heeft vier dagen voor het verhoor uitgetrokken.