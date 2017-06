Burgemeesters Oldambt en De Marne ruilen voor een paar dagen van gemeente

Burgemeester Wiersma van Oldambt en burgemeester Smit van De Marne. Nou ja, voor heel even dan. (Foto: Vereniging Groninger Gemeenten)

De gemeenten Oldambt en De Marne krijgen volgende week tijdelijk een andere burgemeester. Pieter Smit van Oldambt en Koos Wiersma van De Marne ruilen twee dagen met elkaar.

Taaie thema's en duivelse dilemma's

De burgemeestersruil komt voort uit een cursus die onlangs is gegegeven door de Vereniging van Groninger Gemeenten. Die cursus, onder de naam 'Taaie thema's en duivelse dilemma's', ging over grensoverschrijdende oplossingen voor krimp, de relatie Stad en Ommeland, en economische vitaliteit.



Over de grenzen

Tijdens de ruil gaan de burgemeesters op zoek naar kansen voor de noordelijke economie. Het idee is dat er daarbij over de grenzen van de eigen gemeente wordt gekeken. Nu is er vaak een eigen economisch beleid.



Dinsdag 27 juni schuiven Smit en Wiersma aan bij de wekelijkse collegevergadering. Om het praktisch te houden worden ze niet officieel tot waarnemer benoemd, maar lopen ze de twee dagen mee in elkaars gemeente.

Door: RTV Noord Correctie melden