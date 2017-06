Verkeer zuidelijke binnenstad moet weer de andere kant op

Een proef met veranderde rijrichtingen, bedoeld om de zuidelijke binnenstad van Groningen te ontlasten, is mislukt. De gemeente Groningen draait het experiment weer terug.

Opstoppingen

Afgelopen voorjaar veranderde de gemeente in sommige straten de rijrichting. Dit om de druk op de Herebrug wat weg te nemen. Op die manier wilde Groningen wat meer verkeer via het Emmaplein de stad uit dirigeren tijdens de middagspits. Maar nu ontstonden er weer grote opstoppingen aan de Stationsweg.



Dynamische verkeerslichteninstallatie

Het bleek dat de verkeerslichten niet zijn ingericht op de nieuwe situatie. Om het verkeer goed te laten doorstromen is een ander type installatie nodig, eentje die reageert op verkeersdrukte. Met een dergelijke dynamische verkeerslichteninstallatie hoopt de gemeente alsnog de problemen op te lossen.

