Ritsu Doan: 'Ik ga ze wat laten zien in Groningen'

Ritsu Doan, de Japanse aanwinst van FC Groningen, komt volgende week naar Nederland. Hij heeft er veel zin in om aan de slag te gaan voor zijn nieuwe club.

'Ik ga ze wat laten zien', vertelt hij.De 19-jarige middenvelder stond eerder ook in de belangstelling van PSV en Ajax. Toch lukte het FC Groningen uiteindelijk om hem binnen te halen.'Hun enthousiasme was de belangrijkste factor om voor FC Groningen te kiezen. Ze maakten mij duidelijk dat ze me heel graag willen', zegt Doan.De Japanner wordt voor een jaar gehuurd, met de optie tot koop. Doan wordt volgende week donderdag medisch gekeurd. Vervolgens wordt hij gepresenteerd in het Noord Lease Stadion. Het is de eerste Japanner in dienst van FC Groningen.