Vierverlaten binnenkort één van de grootste hoogspanningsstations in Nederland

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT is druk bezig met de voorbereidingen voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Vierverlaten bij Hoogkerk.

Het netwerk wordt uitgebreid van 220 kilovolt naar 380 kilovolt.De uitbreiding van het hoogspanningsstation is nodig in verband met de komst van een nieuwe hoogspanningslijn tussen Vierverlaten en de Eemshaven. SPIE Nederland gaat de verbouwing uitvoeren. De kosten zijn 40 miljoen euro.De nieuwe verbinding is nodig om alle stroom die in het Eemshavengebied en op zee wordt opgewekt naar gebruikers in de rest van het land te transporteren. Zes nieuwe transformatoren zetten de stroom om van het spanningsniveau van 380.000 Volt (380 kV) naar 220.000 Volt (220 kV).Volgens Tennet is het hoogspanningsstation na de uitbreiding een van de grotere in Nederland.Mensen kunnen nog wel bezwaar maken tegen de plannen. De nieuwe hoogspanningslijn is omstreden omdat deze door natuurgebied Middag-Humsterland gaat. Het plan ligt de komende 6 weken ter inzage en iedereen kan een zienswijze indienen.