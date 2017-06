Lopend Vuur: Ik zou ook weleens ergens anders willen werken

Ik zou ook wel eens ergens anders willen werken! Dat is onze Lopend Vuur. Dit na aanleiding van het bericht dat de burgemeesters van Oldambt en De Marne voor een paar dagen ruilen van gemeente

Als jij zou willen ruilen, met wie zou je dan willen ruilen en wat voor beroep moet dat dan zijn? Of ben je juist heel tevreden en ga je fluitend tot het pensioen naar je werk?We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Donderdag was de stelling: 'Goed idee, overal betaald parkeren in de stad' . Van de 2.947stemmen was 82% het hiermee oneens.