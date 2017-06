Bedumers presenteren zichzelf tijdens beurs

(Foto: Jeroen Berkenbosch) (Foto: Jeroen Berkenbosch) (Foto: Jeroen Berkenbosch)

Nieuwe scooters, wijn, een schoonheidsbehandeling: het is allemaal te vinden op de consumenten- woon- en seniorenbeurs in Bedum. Op donderdag en vrijdag presenteren bedrijven uit Bedum zich aan bezoekers in de grote witte tent op het sportpark.

'We zijn er nog steeds'

De beurs is georganiseerd door Algemeen Plaatselijk Belang Bedum in samenwerking met de bedrijvenvereniging. 'Dit idee voor dit evenement speelde al lange tijd. Voor de bedrijvenvereniging is dit een mooi moment om te laten zien dat we er nog steeds zijn', vertelt Wieke Horneman, secretaris bij de bedrijvenvereniging Bedum.



Los zand

'We zijn bezig de bedrijven weer met elkaar te verbinden. Dat was los zand geworden omdat het bestuur nogal uitgedund was', vertelt Horneman. Ze zegt dat de ondernemersclub weer groeit qua leden. 'Het is belangrijk om ook dingen samen doen. Daar is dit een mooi voorbeeld van'.

Door: Jeroen Berkenbosch