Rechter wil Hoogezandster schutter laten onderzoeken

(Foto: Marcel Klip/112 Groningen)

De 34-jarige man uit Hoogezand die ervan wordt verdacht dat hij Dennis Bruns uit Musselkanaal doodschoot, blijft langer zitten.

De man wordt binnenkort onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Ook volgt op 7 september een reconstructie van het incident, waarbij video-opnames worden gemaakt. Beide zaken wil de rechter afwachten.



Ripdeal

De 29-jarige Bruns uit Musselkanaal kwam op 13 januari in de Talingstraat in Foxhol om het leven. Eerder al zei de officier van justitie dat het een 'uit de hand gelopen ripdeal' was. De man uit Hoogezand zegt dat hij uit noodweer handelde. Na het incident werden nog eens twee mannen uit Stadskanaal (23 en 26) en een 33-jarige man uit Hoogezand aangehouden.



Reconstructie

De mannen uit Stadskanaal waren die avond naar de woning aan de Talingstraat gegaan om een halve kilo cocaïne te kopen. Ze wilden hiervoor vals geld gebruiken. De deal liep totaal uit de hand. Er zou over en weer zijn geschoten. Bruns werd uiteindelijk tussen zijn schouderbladen geraakt.



Gedwongen observatie

De zaak van de twee mannen uit Stadskanaal wordt 4 september door de rechtbank behandeld. Deze mannen staan dan alleen terecht voor de mislukte drugsdeal.

De 34-jarige man uit Hoogezand wilde tot nu toe niet meewerken aan psychologische onderzoeken. Daarom wordt hij nu voor een gedwongen observatie naar het Pieter Baan Centrum in Utrecht gestuurd. Zijn zaak is voor de duur van drie maanden uitgesteld.

Door: RTV Noord