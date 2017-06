Noordelijke boeren willen meer bijdragen aan duurzame energie

(Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

De landbouw in Groningen, Friesland en Drenthe kan veel meer bijdragen aan het opwekken van duurzame energie dan nu het geval is. Dat staat in een visiedocument van boerenorganisatie LTO Noord.

Gedeputeerden

Het document is vrijdagochtend in Assen overhandigd aan de verantwoordelijk gedeputeerden van de drie noordelijke provincies.



Meer overleg

Volgens LTO Noord is de landbouw in Nederland nu al betrokken bij het opwekken van 42 procent van de groene energie. Dat percentage zou nog verder kunnens strijgen. Daarvoor is meer overleg nodig tussen boeren, gemeenten en provincies, zegt de organisatie.



Inpassing

Het gaat dan bijvoorbeeld om zonne- en windenergie en het gebruik van biomnassa in vergisters. LTO Noord signaleert daarbij een aantal knelpunten, met name de ruimtelijke inpassing in boerengebied.



Zonnepanelen

Zo vindt LTO Noord dat er op dit moment teveel boerenland wordt geclaimd voor het plaatsen van zonnepanelen. Die boerengrond blijft volgens de organisatie nodig om een gezonde agarische sector in de benen te kunnen houden.



Subsidie

In het document wordt daarom gepleit voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van agrarische gebouwen. Alleen al in Groningen zouden die daken 230 hectare beslaan. LTO Noord vindt dat er een nieuwe subsidieregeling moeten komen die het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met het sanereren van asbestdaken aantrekkelijker maakt.

