Rijkswaterstaat doet bergingspoging gezonken graafmachine

De weggezakte kraan in het drijfzand bij Delfzijl wordt zo snel mogelijk weggehaald. Op dit moment is de aannemer bezig om een zandpad richting de kraan aan te leggen.

De graafmachine kwam donderdagmiddag vast te zitten in het drijfzand. Hij werd gebruikt voor de aanleg van een broedvogeleiland.'We hebben over het slib een laag zand van 2 meter dikte gestort. Daar heeft waarschijnlijk een zwakke plek in gezeten waardoor de machine is weggezakt', legt Marleen Wildschut van Rijkswaterstaat.Zodra er een zandpad is aangelegd richting de graafmachine, worden er bij laagwater sjorbanden omheen gelegd. Op het moment dat het weer hoogwater wordt, wordt geprobeerd de graafmachine los te trekken, vertelt Wildschut.Om te voorkomen dat er olie of brandstof uit de machine lekt en in het water terechtkomt, heeft Rijkswaterstaat alle openingen in de machine afgedicht. Ook is er een speciale band om de machine aangelegd, om eventuele lekkende vloeistoffen op te vangen.De aanleg van het broedeiland loopt volgens Wildschut geen vertraging op. 'We hadden al in de planning om de komende dagen geen werkzaamheden uit te voeren.'