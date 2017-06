Leeksters het meest tevreden over afvalinzameling, Winsumers het minst

Inwoners van Leek zijn het meest tevreden van de Nederlanders als het aankomt op afvalinzameling. Dat blijkt uit een online enquête die door de regionale omroepen in samenwerking met de NOS in heel het land afgenomen is.

Inwoners van de gemeente Leek geven gemiddeld een 8,54 aan de inzameling van afval. Gemeente Zuidhorn staat op de tweede plek. Daar scoort de afvalinzameling gemiddeld een 8,29. Het bedrijf HRM Hoeksema komt de meeste eer toe. De zogenoemde milieuboer rijdt elke week met een speciale vrachtwagen langs de huizen om afval op te halen.'Ik denk dat er in heel Nederland geen enkele gemeente is die negen stromen in een keer gescheiden inzamelt', zegt milieuboer Jan Posthumus. 'Vaak houdt het met drie of vier stromen wel op.'Het wordt de inwoners van het Westerkwartier erg makkelijk gemaakt: een dag in de week komt de speciale vrachtwagen langs om alles op te halen. Bij andere gemeenten gebeurt dit niet op deze manier. Bijvoorbeeld de gemeente Winsum. Dat kent geen voorziening als deze.De gemeente Winsum scoort in onze provincie het laagst met een 5,9. Inwoners ervaren het afvalinzamelen als te duur. Zij moeten betalen voor het gewicht maar ook per lediging, dus elke keer als de containers bij de weg gezet worden. 'Ik heb het gevoel dat ik nu dubbel betaal', vertelt Winsumer Janine de Vries.Ook vinden de ondervraagden dat er met alleen een grijze en groene container te weinig mogelijkheden zijn om het afval zelf te scheiden. Het wegbrengen van het restafval, naar de milieustraat of een andere inzamelingsplek, lijken mensen niet fijn te vinden. Dit komt overeen met het landelijke beeld.Nederlanders lijken geen moeite te hebben met het scheiden van plastic, gft en restafval. Maar wel met het wegbrengen.Ruim 20.000 mensen hebben deelgenomen aan het online onderzoek. De groep was nagenoeg representatief als het gaat leeftijd, geslacht, en grootte van het huishouden. Ook was er een redelijk goede regionale spreiding. Alleen in Overijssel was er onvoldoende respons.