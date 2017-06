Oud-wethouder wordt hoofd bij centrum cultuureducatie

Anneke Duit wordt manager van de nieuwe stichting IVAK, het centrum voor cultuureducatie in Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De oud-wethouder van de gemeente Pekela neemt het stokje over van interim-directeur Johan Boonekamp, die de reorganisatie doorvoerde.

De stichting is vorige maand ontstaan nadat de DAL-gemeenten de geldkraan voor het cultuurhuis dicht hebben gedraaid.Het cultuuronderwijs wordt zodanig versoberd dat stichting IVAK vanaf september geen individuele lessen meer gaat geven. De stichting focust zich voornamelijk nog op cultuurlessen op scholen. Daarnaast wil het samenwerken met kunstenaars en organisaties in de zorg, toerisme en overheid.Een groep van tien docenten die eerst nog werkte bij het IVAK, heeft onlangs docentencollectief KunstDelta opgericht. Zij bieden na de zomervakantie ongesubsidieerde lessen aan voor jongeren, volwassenen en ouderen.Doordat dit financieel niet wordt gesteund door de gemeenten, moeten leden van muziekverenigingen mogelijk drie keer zoveel contributie betalen.Muziekverenigingen in Delfzijl schreven eerder al een brandbrief aan de gemeente over de forse bezuinigingen op de cultuureducatie. Ze vrezen dat muzieklessen onbetaalbaar worden.Fractie 2014 wil dat de gemeente nog voor de zomer met een financiële tegemoetkoming komt. Volgens raadslid Henk Lameijer lopen hierover nu de eerste gesprekken.Duit is in 2015 opgestapt als wethouder in de gemeente Pekela. Ze begint in september bij stichting IVAK. Ze ziet het als een mooie kans: 'Er gebeurt hier al ontzettend veel moois. Nu de stichting zelfstandig verder kan, zijn de nieuwe kansen een geweldige uitdaging. Het lijkt me fantastisch daar sturing aan te mogen geven.'Het bestuur van de stichting zegt een financieel gezonde basis te hebben en met een sterk inhoudelijk concept vol vertrouwen de toekomst in te gaan.