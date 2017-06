Wie is Ritsu Doan, de eerste Japanse voetballer ooit bij FC Groningen?

Met een tweet van algemeen directeur Hans Nijland werd vrijdagochtend de komst van Ritsu Doan naar FC Groningen bekendgemaakt. Maar wie is die 19-jarige Japanner? RTV Noord stelt hem aan je voor.

Ritsu Doan is een 19-jarige middenvelder die bij de Japanse topclub Gamba Osaka speelt. Hij blonk vorige maand uit op het WK onder-20 in Zuid-Korea, ondermeer met twee goals tegen Italië. Hij was topscorer van Japan.Volgens Pieter Huistra, oud-trainer van FC Groningen en vorig jaar werkzaam in Japan, is Doan een prima talent. 'Maar de Messi van Japan moeten we hem niet gaan noemen, hoor. Hij speelde dit seizoen negen wedstrijden in het eerste. Vorig jaar speelde hij vooral in de beloften.''Het is een typisch Japanse voetballer (1.70 m., red.), snel, technisch, behendig. Een goed linkerbeen, scorend vermogen en zijn dribbel is zijn sterkste punt. Maar vergis je niet, je zet hem niet zomaar opzij. Als je tegen hem aan loopt voel je het wel.''Ik zou hem centraal op het middenveld zetten, met een verdedigend blok achter hem. In de kleine ruimtes komt hij het best tot zijn recht. Zet hem daarom ook niet op de buitenkant, want in de grotere ruimtes verzuipt hij', analyseert Huistra.Doan maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut. Er is geen Japanse speler die al drie keer scoorde op zijn achttiende, blijkt uit de statistieken van Opta. 'En dat zegt wat', weet Huistra. Want normaal worden spelers pas veel later gebracht in Japan. Dat hij nu al zoveel minuten heeft gemaakt, lijkt positief.'De overstap van Japan naar Nederland, als jonge jongen, kan lastig zijn. De aanstelling van Ron Jans als technisch manager kan daarom goed uitpakken. Jans heeft in Japan gespeeld en kent de cultuur.'Het is nog even de vraag of hij Engels kan. Of dat makkelijk oppikt', denkt Huistra. 'Als jonge jongen geïsoleerd in Groningen zitten.. dat zou een probleem kunnen worden.'Ook marketingtechnisch zou Doan FC Groningen veel kunnen brengen. 'We weten allemaal nog dat Shinji Ono in 2001 naar Feyenoord kwam. Die club heeft Japanse miljoenen verdiend aan shirtverkoop, sponsoring en tv-rechten. Elke week zaten er tientallen Japanse journalisten op de tribune', zegt RTV Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop.'Ik verwacht niet dat de hype nu zo groot is als toen, maar toch.' Dat beaamt Huistra: 'Het is nu wel wat gewoner dat een Japanner naar Europa komt. Maar de club kan er zeker zijn voordeel mee doen.' Ook FC Groningen laat doorschemeren veel marketing-mogelijkheden te zien.'Al met al een goede zet', concludeert Huistra. 'Het is altijd lastig om dat van te voren in te schatten, maar als hij hier kan aarden heb je een goeie aan hem. Japanners hebben namelijk altijd een goede discipline en werken hard. Ze luisteren goed.'Doan is donderdag in Groningen voor de medische keuring. Daarna wordt hij gepresenteerd in het Noordlease Stadion.