Martin Korthuis & Eddo Pol, Eltje Doddema, Ede Staal en Marlene Bakker, alles keur in Twij Deuntjes

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

Mooi wakker worden op Noord

Zundag 25 juni



Harry Niehof & Los Bomberos - Ben weer platzak



Bond Tegen Harries - Ik bin dien pa



Eltje Doddema - Grunneger klanken



Martin Korthuis & Eddo Pol - Zummertied



Edwin Jongedijk - Oh Julia



Törf - Grunneger Boern



Swinder - Mesienes



Manau - Fest noz de paname



Hans ten Have - Woagen veur t volk



Philip Poisel - Heute hier, morgen dort



Dion Bouwes - Duuster



Lianne Abeln - As doe vot gaais, mien jong



Fungus - Allagretto



Uur 2:



Age van der Velde - Mit daan aan dokter



Alex Vissering - Lutje wicht



Bert Hadders & de Nozems - Lola



Arnold Veeman & Agnes Woltjes - Recht in joen haart



Marlene Bakker & Het Noordpool Orkest - Wondern van mien stee



Traute Römisch - Goldfisch in ’t Glas



Eva Waterbolk - Joapke jong



Niels Hausgard - Kom lad os danse



Ede Staal - Dikkedakken



Bleizi Ruz - Jurassig



Noint ft. Rients Faber - Dizze stad



Erwin de Vries - Maffiosa



Klaas Spekken - Lichtswaart en donkerwit



De Bende van Baflo Bill - Woar hest mien hupzelen Hennie



Fungus - Carpet slippers/knitting

