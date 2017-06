Ruiten Aa-kanaal concert 'kan echt een parel worden'

Wordt het Ruiten Aa-kanaal concert een lange traditie? Dat hoopt Klaas Spekken van de organisatie wel. Zaterdag is de eerste editie.

In de line-up staan artiesten als Thijs Pot, Wia Buze en de Duitser Otto Groote.



Andere locaties

De eerste editie vindt plaats tussen Vlagtwedde en Bourtange. Spekken hoopt dat het een jaarlijks terugkerend concert wordt, met ieder jaar een andere locatie.



'Er zijn veel evenementen in het prachtige Westerwolde, maar een concert als dit is er nog niet. Dit concert kan echt een parel worden, waarin we de Nedersaksische muziek een breed en mooi podium gaan geven.'



Jong en oud bij elkaar

De brede line-up brengt volgens Spekken echter ook een risico met zich mee. 'Het is goed mogelijk dat mensen weglopen nadat bijvoorbeeld Thijs Pot heeft opgetreden, maar als het gebeurt, gebeurt het. We zijn er dan ook niet bang voor. Wel hopen we dat mensen blijven, ook als hun favoriete artiest net heeft opgetreden. Het zou prachtig zijn als mensen blijven zitten en ze blijven luisteren naar muziek waar ze anders nooit mee in aanraking waren gekomen', zegt Spekken.



Eigen stoel mee

Het concert is gratis toegankelijk en vindt plaats tussen Vlagtwedde en Bourtange. Er is geen tribune: als je wil komen, moet je je eigen stoel meenemen.

Door: Marten Nauta Correctie melden