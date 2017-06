Eikenaar en Bosman slaan elkaar virtueel om de oren: 'Ga eens aan het werk, man.'

Gedeputeerde Eelco Eikenaar en VVD-Kamerlid Martin Bosman vliegen elkaar vrijdagmiddag virtueel flink in de haren.

De 'twitterfittie' begint met een tweet van SP-partijvoorzitter Ron Meyer. Meyer reageert op een artikel op de website van Elsevier , dat meldt dat de SP een nieuwe loonschaal voor zichzelf heeft bedacht, omdat door regelgeving andere inkomsten van de partij wegvielen. De top van de SP zit nu in een vijfde loonschaal, die eerder niet bestond en die 400 euro hoger ligt.'Tendentieus!', reageert Meyer via twitter op het artikel, plus uitleg hoe het volgens hem zit. 'Maar wel in sociale huurwoningen wonen', reageert VVD'er Bosman, verwijzend naar een eerder akkefietje: SP-Kamerlid Sandra Beckerman blijkt, ondanks haar te hoge inkomen hiervoor, in een sociale huurwoning in de Oosterparkwijk te wonen.SP-er Eikenaar neemt het op voor zijn partijgenoten, wat hem op gepeperde tweets van Bosman komt te staan. Als de gedeputeerde de integriteitsrelletjes van de VVD erbij haalt, riposteert Bosman: 'Moeilijk he Eelco, een zichzelf verrijkende SP-voorzitter en scheefwonende Kamerleden. Dan maar een jij-bak. Ga eens aan het werk, man.''Hop hop André, je zei het net zelf', reageert Eikenaar uiteindelijk. 'aan het werk, je wordt er (vorstelijk) voor betaald.' 'Ben ik ook!', antwoordt de VVD'er, die voor zijn partij de aardbevingen in zijn portefeuille heeft. 'Werkbezoek aan het voorbereiden! Kom dan een hoop bestuurders tegen, bezig met goede plannen die ze zelf uit kunnen voeren!'. Met dit besluit van de politieke catfight verwijst Bosman naar komende maandag. De heren zullen elkaar dan tijdens een werkbezoek van de Kamercommissie aan het Groninger bevingsgebied de hand schudden.Althans: daar gaan we dan maar vanuit.