Sportcampus Langeleegte krijgt steeds meer vorm

De invulling in en rondom het stadioncomplex De Langeleegte wordt steeds duidelijker. De herinrichting wordt uitgevoerd in drie fasen, waarbij er een prominente rol komt voor de sportclubs.

Naast het feit dat wielervereniging Stormvogels, judoschool Veendam en de Bootcampclub hun intrek nemen in het hoofdgebouw van het stadion, is ook duidelijk dat de sportambtenaren van De Kompanjie, het samenwerkingsverband van de gemeenten Veendam en Pekela, hun intrek nemen in het stadiongebouw.Op de plek waar nu de tribune staat waar voorheen supporters van uit-spelende clubs stonden, komt een boulevard. Een deel van het parcours waar de wielrenners van Stormvogels op zullen fietsen, wordt onder deze boulevard aangelegd middels een onderdoorgang.De wielerbaan zelf komt rond het hele complex te liggen, langs de buitenkant van de velden.Ook is duideiljk dat het parkeerterrein een metamorfose ondergaat. De bebossing die nu het parkeerterrein van een aantal trainingsvelden scheidt, gaat tegen de vlakte. Ook daar komen parkeerplaatsen en de parkeerplaatsen aan de Raadsgildenlaan voor medewerkers van het Winkler Prins verdwijnen op den duur.Tussen de school en de parkeerplaatsen bij het stadion komt er een lange loopbrug, die voor de rechtstreekse verbinding zorgt.Wethouder Henk Jan Schmaal (GemeenteBelangen) is in zijn nopjes met de plannen. 'Als het hele plan is afgerond, wordt dit het mooiste sportcomplex van Noord-Nederland', zegt de Veendammer bestuurder ambitieus. 'Dit wordt een mooie combinatie van sport en onderwijs. Dat onderscheidt ons ook van de regio.'De verschillende sportfaciliteiten op één plek kunnen er mogelijk ook voor zorgen dat de sportverenigingen intensiever gaan samenwerken. Er wordt door de clubs gesproken over het opzetten van een overkoepelende stichting, die zelf sponsoren gaat benaderen. De binnengehaalde gelden worden dan verdeeld tussen de verenigingen.'We hebben gezegd: ga nou samen zitten, ga samen de grotere sponsoren benaderen die je bijvoorbeeld op het stadiongebouw kunt zetten met naam en al. En pak als verenigingen daarnaast je eigen kleine sponsoren', zegt Schmaal. 'Maar we gaan niet op de stoel van de verenigingen zitten, het is vooral aan de clubs zelf.'De plannen worden in drie fasen uitgevoerd. De verwachting is dat er na de bouwvak nog dit jaar gestart gaat worden met de sloop- en bouwwerkzaamheden. Uiterlijk 2021 moet de campus 'Leer- en Sportpark Langeleegte' klaar zijn.