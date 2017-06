Energiecentrale op dak transferium telt 960 zonnepanelen

(Foto: Jan Been / RTV Noord)

Het Transferium Reitdiep in de stad is bijna klaar en nu wordt er nog gewerkt aan de finishing touch, de zonne-energie centrale. Die komt op het dak van het transferium. Medewerkers van Elize Energie zijn bezig de zonnepanelen te plaatsen. In totaal komen er 960 panelen te liggen die stroom gaan opwekken voor zo'n tachtig huishoudens.







- Transferium met 1700 zonnepanelen bijna klaar 'Inwoners van omliggende wijken kunnen de panelen kopen', zegt Ruben Wijngaard, projectleider van Elize Energie. Als de centrale klaar is dan worden ook in de naastgelegen sloot zonnepanelen geplaatst. Elize puzzelt nog op de vraag of daarvoor een drijvende of een vaste constructie wordt gebruikt.

Door: Jan Been Correctie melden