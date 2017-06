Koopzondagrel Paddepoel: Gemeenteraadspartijen vragen om extra debat

Het CDA, de SP en PvdA in Stad willen een extra debat over het conflict bij winkelcentrum Paddepoel. Enkele winkeliers liggen met de Vereniging van Eigenaren in de clinch over de zondagsopenstelling.

De ondernemers weigeren op zondag hun deuren te openen. Dat is ze intussen op enkele duizenden euro's aan boetes komen te staan. De Vereniging van Eigenaren van Paddepoel stelt dit namelijk wel verplicht.De gemeente Groningen heeft een bemiddelaar aangesteld , maar dat leidt volgens de drie partijen tot nu toe nergens toe.'Vanuit Paddepoel zijn de geluiden niet bepaald positief. Er wordt geen progressie geboekt en spanningen lopen alleen maar op ', stelt Machteld van Duin van de SP.De partijen vragen daarom een zogenoemd 'interpellatiedebat' aan. Ze willen dat het college binnen 'afzienbare tijd' een oplossing vindt voor de onrust.Zelf zien CDA, SP en PvdA wel heil in de oprichting van een winkeliersvereniging. 'Zo kan zonder dwang een democratisch besluit worden genomen over een gezamenlijk winkeltijdenregime', aldus PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra.Officieel is de gemeente geen partij in dit conflict. Toch zien de drie partijen dit anders. René Bolle (CDA): 'De gemeente heeft de regels rondom de zondagsopenstelling aangepast. Daardoor kon dit conflict ontstaan. Dus moet de gemeente ook bijdragen aan een oplossing.'Op de vraag of wethouder Joost van Keulen de aangewezen persoon is om dit te gaan doen zegt Bolle: 'We hebben de wethouder het afgelopen halfjaar niet veel gezien in deze kwestie. Wellicht is het beter als burgemeester Den Oudsten zich hiervoor gaat inzetten.'