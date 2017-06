Veldmate gaat naar FC Emmen

(Foto: JK Beeld (Archief))

Jeroen Veldmate vervolgt zijn voetbalcarrière bij FC Emmen. De Groninger heeft een contract getekend voor één seizoen.

De 28-jarige verdediger speelde sinds 2015 op het hoogste niveau in Denemarken, bij Viborg FF. Daar vertrok hij in januari, omdat hij het niet meer naar zijn zin had. Eerder kwam hij uit voor FC Groningen, Helmond Sport, Sparta en Heracles.



De ploeg van trainer Dick Lukkien telt op dit moment vijftien contractspelers.

Door: RTV Noord Correctie melden