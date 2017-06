Pieter van Vollenhoven: 'Ik ga ook eens elders mijn eten bestellen'

'Ik ga vanavond -onverwachts- eens elders mijn avondeten bestellen. Ben benieuwd of het een rechtszaak wordt?'

Bijzonder oud-hoogleraar Pieter van Vollenhoven mengt zich in het debat over de maaltijden in de Vondelflat in Groningen. Van Vollenhoven plaatste vanmiddag deze tekst op Twitter:Irene beveelt de man van prinses Margriet een speciale Groningse pizza aan: de Pizza Vondelesa Groningana.De maaltijdrel in de Vondelflat houdt de gemoederen sinds april dit jaar bezig. Een groep bewoners vindt de maaltijden die ZINN levert niet lekker en schakelde cateringbedrijf De Jacobijn in.Volgens het bestuur van de Vondelflat mag dit niet, omdat het een serviceflat is waar de maaltijdvoorziening bij hoort. Af en toe buiten de deur bestellen mag overigens wel, maar een contract afsluiten niet, meent interim-directeur Berend Lugies van de Vondelflat.Overleg tussen de flat en de bewoners mocht niet baten. Daarom sleept Stichting Service Vondelflat twee bewoners voor de rechter Dat viel niet goed bij leden van de Tweede Kamer . Zij riepen staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om in te grijpen. Van Rijn reageerde: 'Het gaat veel te ver om ouderen voor het gerecht te dagn om een maaltijd' . Hij roept op om het koel te houden.Na een gesprek met Van Rijn gaat de Groninger D66 wethouder Ton Schroor (zorg) proberen te bemiddelen tussen beide te partijen. Schroor doet volgend week een poging om een gang naar de rechter te voorkomen. Wat Schroor betreft moet 'keuzevrijheid hoog in het vaandel staan'.Ondertussen hebben de receptionisten van de Vondelflat het zwaar te voorduren. Zij ontvangen dagelijks dreigmails en -telefoontjes.